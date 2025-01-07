بايدن زار نيو أورلينز وأمر بتخصيص موارد إضافية لمساعدتها على الاستعداد لأحداث مستقبلية كبرى

زار الرّئيس الأميركي جو بايدن برفقة زوجته جيل، مدينة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا الأميركيّة، لتكريم ضحايا عمليّة الدّهس الّتي وقعت ليلة رأس السّنة وأوقعت 14 قتيلا.
وتوقّف الزّوجان في شارع بوربون في الموقع الّذي وقعت فيه العمليّة، حيث أقام السّكان نصبًا تذكاريًّا مرتجلًا لتكريم الضّحايا، امتلأ بالزّهور والشّموع وبصور الضّحايا. بعدها، توجّها إلى كاتدرائية سينت لويس في نيو أورلينز، للمشاركة في صلاة عن أرواح الضّحايا.
وقد أعلنت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، في تصريح للصّحافيّين على متن الطائرة الرّئاسيّة الّتي أقلّتهم إلى لويزيانا، أنّ بايدن أمر بتخصيص "موارد فدراليّة إضافيّة لمساعدة نيو أورلينز على الاستعداد لأحداث مستقبليّة كبرى"، موضحةً أنّ في مقدّم هذه الأحداث كرنفال المدينة الشّهير الّذي ينتهي في 4 آذار المقبل، ونهائي الـ"سوبر بول"، المباراة النّهائيّة في بطولة كرة القدم الأميركيّة الّتي تحظى بمتابعة كبيرة وستجري في 9 شباط المقبل.
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