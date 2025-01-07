شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يغلق صفحة كأس مصر استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لفريق غزل المحلة ، بقيادة شوقي غريب، صفحة كأس مصر بعد التأهل إلى دور الـ 16 عقب الفوز على سبورتنج بهدف نظيف، وذلك استعداداً لاستكمال مشوار الدوري.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة فريق بيراميدز في الرابعة مساء الأربعاء 15 يناير الجاري، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

وكان غزل المحلة تعرض للهزيمة في الجولة الماضية بهدف نظيف أمام البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد غزل المحلة، بينما كان بيراميدز تغلب على الجونة بهدف نظيف.

وحصد غزل المحلة 8 نقاط، جمعها أبناء شوقي غريب بعد خوض 7 جولات، حيث فاز غزل المحلة في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر الفريق المحلاوي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أخرى.