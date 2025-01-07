9 قتلى وانهيار مبان جراء زلزال بقوة 6,8 درجات ضرب التيبت بجنوب غرب الصين

أفادت وكالة أنباء الّصين الجديدة (شينخوا)، بـ"مقتل تسعة أشخاص" وفقًا لحصيلة أوّليّة و"انهيار العديد من المباني"، جرّاء زلزال قدّرت الهيئة الصّينيّة لرصد الزّلزال قوّته بـ6,8 درجات، ضرب منطقة التيبت في جبال الهيمالايا في جنوب غرب ​الصين​.

من جهتها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنّ قوّة الزّلزال هي 7,1 درجة.

بدورها، أشارت قناة "سي سي تي في" الصّينيّة الرّسميّة، إلى أنّ "الهزّات الأرضيّة كانت قويّة جدًّا في منطقة دينغري وما حولهاـ وقد انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال"، مبيّنةً أنّه تمّ تسجيل "هزّات ارتدادية متعدّدة" أعنفها بقوّة 4,4 درجات.

وقد شعر بالزّلزال سكّان أماكن بعيدة مثل كاتماندو عاصمة النيبال.