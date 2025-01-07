شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام صيني: مصرع 36 شخصا جراء زلزال قوي فى التبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام صينية أنه سقط 36 قتيلًا على الأقل وانهارت مبان عدّة من جراء زلزال عنيف، ضرب صباح الثلاثاء، منطقة التبت في جبال الهيمالايا في جنوب غرب الصين.. وأنه وفقًا لحصيلة أولية و"انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال" الذي قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ7.1 درجات، حسبما جاء فى قناة القاهرة الإخبارية

وكان تلفزيون الصين المركزي ذكر أن زلزالًا قوته 6.9 درجة هز مدينة شيجاتسي في التبت اليوم الثلاثاء، وقال مركز شبكات الزلازل الصيني في إشعار منفصل إن الزلزال وقع في الساعة (0105 بتوقيت جرينتش) وكان على عمق 10 كيلومترات.