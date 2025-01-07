شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البابا تواضروس يستقبل مهنئيه فى الكاتدرائية بمناسبة عيد الميلاد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل، اليوم الثلاثاء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مهنئيه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2025.



ويبدأ قداسة البابا استقبال الآباء الأساقفة والكهنة من الساعة التاسعة وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، والمسؤولين والشخصيات العامة من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

وبخصوص بوابات الدخول:

- بوابة 1 على ش. رمسيس مخصصة لدخول:-

• المسؤولين.

• الإعلاميين.

• الآباء المطارنة والأساقفة.

• شعب الكنيسة البطرسية.

- بوابة 2 على ش. رمسيس بعد الكنيسة البطرسية مخصصة لدخول:

• الآباء الكهنة ومرافقيهم من مجالس الكنائس وأمناء الخدمة.

- بوابة 3 ش. مستشفى الدمرداش مخصصة لدخول:

• شعب كنيسة الأنبا رويس.

• كل الشعب.