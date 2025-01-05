الدفاع الروسية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 61 طائرة مسيرة أوكرانية.

محمد يوسف

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