السعودية | ولي العهد يهنئ ولي عهد دولة الكويت بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ 26

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني لسموه، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لدولة الكويت الشقيقة.

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