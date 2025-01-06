شكرا لمتابعة خبر عن طائرة الخطوط السعودية تهبط بنعومة على مدرج مبتل بمطار جدة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي هبوطًا سلسًا لطائرة الخطوط السعودية من طراز بوينغ 787-10، برقم التسجيل HZ-AR27، على مدرج مبتل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة،

وجاء هذا المشهد الخلاب وسط أجواء ممطرة، ليوضح مدى براعة الطيارين السعوديين، ويُعرف هذا النوع من الهبوط بـ”هبوط الزبدة” نظرًا لنعومته وسلاسته.

وتُعد طائرة بوينغ 787-10 دريملاينر من أحدث الطائرات في أسطول الخطوط السعودية، حيث تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وتقنيات متقدمة لراحة الركاب.