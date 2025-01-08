شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب رغم قوة الدولار وزيادة عائدات السندات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رغم ارتفاع سعر الدولار الأمريكي والعائد على سندات الخزانة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات يوم الثلاثاء، بعد تراجعها خلال الجلستين السابقتين.

وعزز التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين وخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لزيادة الرسوم على الواردات الأمريكية، جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري.

ارتفاع قيمة الدولار

في سوق الصرف، ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بنسبة 3ر0% تقريبًا إلى 56ر108 نقطة.



وارتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار 30ر18 دولار أي بنسبة 7ر0% إلى 70ر2656 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 105ر0 دولار أي بنسبة 35ر0% إلى 447ر30 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.وارتفع سعر النحاس بمقدار 315ر0 دولار أي بنسبة 76ر0% إلى 1585ر4 دولار للرطل.