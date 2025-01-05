حفل خالد عبدالرحمن بموسم الرياض بنسخته الخامسة في هذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 02:50 مساءً - يستعد الفنان خالد عبدالرحمن لإقامة حفله في موسم الرياض بنسخته الخامسه وبتنظيم من شركة بنش مارك على مسرح أبوبكر سالم في البوليفارد ستي بتاريخ 10 يناير 2025، وحفل الفنان خالد عبدالرحمن لم يكن ضمن جدول الحفلات الذي نُشر مؤخراً مع بداية موسم الرياض وتم الإعلان عنه قبل أيام فقط.

هذا ونشر حساب بنش مارك على الإنستغرام عن طرح تذاكر الحفلات، ونشر بوستر الفنان وكتب: "تم طرح تذاكر حفل مخاوي الليل، الفنان خالد عبدالرحمن"، كما نشر قبل أيام وأعلن عن الحفل وكتب: "جمهور الريـاض، ليلة انتظارها طال وأخيراً وقتها جاء، مخـاوي الليـل الفنان خالد عبدالرحمن، على مسرح أبوبكر سالم".

آخر نشاطات الفنان خالد عبدالرحمن

وكانت آخر حفلات الفنان خالد عبدالرحمن بدولة قطر على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وطرح أغنية جديدة بعنوان "الوفا والمودة" من كلمات عبدالرحمن أحمدالناصر، وألحان حسين قريش، وتقول كلمات الأغنية:

من عنا القلب قلي وش يفيدك عناه

لا انت ماخذ كثير ولا انت ماخذ قليل

ودي أفهم حقيقة ويش انا في رجاه

دامك اللي على درب المشقه دليل

والله اني لا ابيع الصمت واغرق شقاه

في بحور العز اهون من حياتي ذليل

لاح برقٍ كشف لي من سماه بسماه

القدر ساقه لقلبٍ تشكى عليل

كم تمنيت اشوفه ما نفعني مناه

جابه الله نديمٍ لي وأيضا خليل

افتخر فيه لاجله صادقٍ في عطاه

يبرد الجاش ويطفي وسط جوفي غليل

الوفا والمودة والغلا والبهاه

شفتها منه أنا ما بين يومٍ وليل

من عنا القلب قلي وش يفيدك عناه

لا انت ماخذ كثير ولا انت ماخذ قليل

كما طرح قبلها أغنيه "اسأل النجمة"، من كلمات الأمير بدر بن محمد‬، ألحان وغناء خالد عبدالرحمن‬".

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