إبراهيم الحساوي يعلن فوز حامض حلو بجائزة أفضل فيلم بمهرجان آسيا السينمائي الدولي في الهند

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 02:50 مساءً - أعلن الفنان إبراهيم الحساوي عن فوز الفيلم السينمائي "حامض حلو" بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير بمهرجان آسيا السينمائي الدولي في الهند، وشارك الحساوي منشور ابنه أحمد الذي كتب فيه: "نستهل العام الجديد بخبر رائع لفريق "حامض حلو" فقد فاز فيلمنا بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان آسيا السينمائي الدولي الثالث 2024 في الهند. وهذه الجائزة تضيف إنجازاً جديداً لمسيرة السينما السعودية، وتعزز من حضورها على الساحة العالمية. كل التوفيق لمزيد من النجاحات".

وعلق إبراهيم الحساوي على منشور ابنه أحمد وكتب: "ألف مبروك يا ولدي ولفريق الفيلم"، كما علقت الفنانة آمال الرمضان على المنشور وكتبت: " العالمي الكفو"، وعلقت الفنانة سالي زاك وكتبت: "ألف مليون مبروك تستاهل يا بطل".

فيلم "حامض حلو"

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" هو فيلم سينمائي توّج بعدة جوائز، حيث حصل على جائزة عالمية بلجنة التحكيم بمهرجان قازان السينمائي الدولي الدورة 20 في روسيا 2024م، كما حصل على المركز الأول في صناعة الأفلام ضمن الرحلة الإبداعية حول المملكة التي أطلقتها mbc أكاديمي في 2023م.

والفيلم من إنتاج نون فن، ومن إخراج أحمد الحساوي، والمنتج التنفيذي محمد الحساوي، ومساهمة إبداعية إبراهيم الحساوي، والمتحدثون حيدر العيسى، بهية الكشي، حجي السلطان، وبمشاركة الفنانة آمال الرمضان، إنتاج نون فن، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه.

آخر أعمال الفنان إبراهيم الحساوي

View this post on Instagram A post shared by فيلم هوبال HOBAL (@hobal_movie)

وكان آخر عمل للفنان إبراهيم الحساوي للسينما فيلم "هوبال" الذي بدأ عرضه بدور السينما من 2 يناير 2025 وهو فيلم سينمائي سعودي، وهو مدعوم من صندوق ضوء لدعم الأفلام، وهيئة الأفلام، وبرنامج جودة الحياة، ونيوم، وبمشاركة شركات عديدة في القطاع الخاص، وهو من بطولة: الفنانة ميلا الزهراني، مشعل المطيري،، حمدي الفريدي، نورسين، دريعان الدريعان، ومن إخراج المخرج عبد العزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل.

كما انتهى من تصوير مسلسل "أفكار أمي" مع الفنانة حياة الفهد، من المقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2025، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبد المحسن الروضان، ومن بطولة: الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري.

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