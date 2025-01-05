الشرطة الإسرائيلية تقمع متظاهرين في تل أبيب يطالبون بإبرام صفقة تبادل

قمعت الشرطة الإسرائيلية متظاهرين في تل أبيب بعد إغلاقهم أحد الشوارع الرئيسية خلال مظاهرة تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

وشارك آلاف الإسرائيليين في عدة مظاهرات في تل أبيب، ومدن أخرى أبرزها نهاريا وحيفا ورحوبوت.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن "الشرطة الإسرائيلية قمعت أكثر من 200 متظاهرا أغلقوا شارع بيغن الرئيسي وسط تل أبيب، كانوا ضمن مظاهرة مطالبة بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية".

ووفق الصحيفة "أشعل المتظاهرون النيران في شارع بيغن، وأغلقوه أمام حركة المركبات لقرابة ساعة من الزمن، قبل أنّ تفرقهم الشرطة بالقوة".

بدورها، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنّ المتظاهرين ردوا على قمع عناصر الشرطة لهم بالهتاف: "أنتم إرهابيون".

وشارك العديد من أفراد عائلات الاسرى في مظاهرات تل أبيب، وفق "يديعوت أحرنوت".