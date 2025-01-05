خروج مسلسل ظافر العابدين من موسم رمضان 2025 رسمياً

أزمات وتحديات وراء تأجيل المسلسل

مصير مجهول لـ"سكة سلامة"

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تفاصيل آخر تجارب ظافر العابدين في الدراما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 02:50 مساءً - يُعَدُّ الفنان، من أوائل الفنانين الذين أعلنوا عن وجودهم في، بعدما تعاقد على مشروع تلفزيوني في مايو الماضي، يحمل اسم "سكة سلامة"، حيث يعتزم العودة للدراما المصرية، بعد غياب 6 أعوام تقريباً.علمت "الخليج 365" أن مسلسل ظافر العابدين الجديد، واجه مرحلة من الأزمات والتحديات خلال الفترة المُقبلة حالت دون وجوده ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2025؛ لتُقرر الشركة المنتجة تأجيله بشكلٍ رسمي إلى وقت لاحق، بعدما كان من المُقرر انطلاق تصويره في شهر ديسمبر الماضي.ولم تتخذ الشركة المنتجة قرارها حتى الآن، بشأن تأجيل المشروع إلى موسم رمضان 2026، أو تجميده لفترة من الوقت، ولا سيما أن الفترة الماضية، كانت تشهد التحضيرات الخاصة بالمسلسل، الذي يكتبه المؤلف وائل حمدي، وكان سيتولى إخراجه محمد بكير.يُذكر أن آخر مشاركةفي الدراما المصرية كانت من خلال مسلسل "ليالي أوجيني"، الذي عُرض في موسم رمضان 2018، وشاركت في بطولته مجموعة من النجوم ضمت:، أمينة خليل، إنجي المقدم، انتصار، كارمن بصيبص، وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل، خلال حقبة اﻷربعينيات، يعيش في بورسعيد فريد مع زوجته اللبنانية عايدة وابنتهما نادية بعد زواج تقليدي من دون حب، بينما تأتي من القاهرة كاريمان التي تهرب بعد مشاجرة بينها وبين زوجها أدت إلى مقتله على يديها. كاريمان تهرب من القاهرة إلى بورسعيد وهناك تلتقي "فريد" وأهالي تياترو أوجيني وتخفي عنهم هويتها الحقيقية.

وكان آخر أعماله السينمائية في مصر، فيلم "أنف وثلاث عيون" المأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، وقُدم برؤية درامية وسيناريو وحوار كتبه وائل حمدي وأخرجه أمير رمسيس، وشارك في بطولته: صبا مبارك، سلمى أبوضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، وظهور خاص للفنانة أمينة خليل.

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