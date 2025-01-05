السلطات المصرية اصدرت تعليمات جديدة تقضي بمنع دخول السوريين القادمين من جميع أنحاء العالم إلى مصر

أصدرت السلطات المصرية تعليمات جديدة تقضي بمنع دخول السوريين القادمين من جميع أنحاء العالم إلى مصر، ما عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة.

وفي السياق، اشار رئيس سلطة الطيران المدني الطيار عمرو الشرقاوي إلى أن هذا القرار يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات، فهو مماثل لإجراءات دخول الليبيين مثلا واليمنيين والمواطنين من دول أخرى مثل أوكرانيا.

وراى أن هذا القرار ليس به أي نوع من المنع كما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يقصد به السوريين بالتحديد. وذكر إن التعليمات الصادرة بشأن دخول السوريين القادمين من بلدان العالم المختلفة إلى مصر، تشترط ضرورة الحصول على تصريح من "الجهات المعنية".

هذه الإجراءات والاشتراطات الجديدة تأتي في الحقيقة بعد أيام من إصدار السلطات المصرية قرار بعدم السماح بدخول السوريين حاملي الإقامات الأوروبية والخليجية والأمريكية والكندية، من دون وجود موافقة أمنية مسبقة.