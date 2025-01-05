نوال تُحمس جمهورها بجدة وتَعِدهم بتقديم مفاجأة لهم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 02:50 مساءً - شوقت الفنانة نوال جمهورها بمدينة جدة ووعدتهم بتقديم مفاجأة لهم ولكنها لم تُعلن عنها حتى الآن، فقط اكتفت بالقول إنها تُعد مفاجأة ونشرت صورة لها وكتبت فيها: "جمهور جدة الجميل، عندي لكم مفاجأة".

وتستعد الفنانة نوال بتاريخ 10 يناير 2025 لتقديم حفل مع الفنان رابح صقر بجدة، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل بنش مارك قبل أيام من تاريخ الحفل ونشرت بوستر الحفل وكتبت وقتها: "كل ما في الأمر.. إني أعشقك، ليلة استثنائية مع موسيقار الخليج رابح صقر، وقيثارة الخليج نوال على مسرح عبادي الجوهر أرينا‬⁩، ليلة ما تتفوت، مليانة طرب وأجواء لا تنوصف، إجازتكم في جدة أكيد غير، استمتعوا بها الأمسية إللي بتعيش بذاكرتكم!".

حفل نوال في موسم الرياض

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وكانت الفنانة نوال أحيت مؤخراً حفلاً مميزاً بموسم الرياض بنسخته الخامسة على مسرح محمد عبده أرينا وغنت عدداً من الأغاني لها وسط تصفيق حار وتفاعُل من الجمهور ومن الأغاني التي غنتها "بالايم المشتاق "، "لقيت روحي"، "يا أبو الشباب"، تبغى الصدق"، نساني"، "خذاني الشوق"، "قدرت تنام"، "خدعة"، "ترى الليل عودني"، "أقسى كلامي"، "طيب"، "من علمك"، "لولا المحبة"، "شمس وقمر"، "تهددني تحب ثاني"، "أبيك بجنبي تنام"، "القلوب الساهية"، "ما نيب ند لك"، "أنت طيب"، "مشتاق"، "أنا أستاهل وداع أفضل"، "مثل النسيم"، "تفاصيل"، "موازي العتب"، "خذوني معاكم"، وأغنية وطنية عن السعودية

كما طرحت مؤخراً ألبوماً احتوى على 7 أغانٍ بعنوان "أنا وعزوف"، جميعها من ألحان عزوف، وكتب كلماتها نخبة من الشعراء، والأغاني هي "يالايم المشتاق‬"، و"فخاطرك لكن" من كلمات الأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل، "ما نيب ندٍ لك"، و"وداع أفضل‬" من كلمات نجلا المحيا، "معتزة"، و"أبلشتني"‬⁩ من كلمات محمدالشهري‬⁩، "فداك" من كلمات ياسرالتويجري، و"قدرت تنام" من كلمات فيصل السديري.

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