هشام ماجد وشيكو في بعثة فضائية بمسرحية البقاء للأصيع في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 02:50 مساءً - يواصل هشام ماجد وشيكو التحضيرات الخاصة بمسرحيتهما الجديدة التي تحمل اسم "البقاء للأصيع"، المُقرر تقديمها على مسرح محمد العلي، في البوليفارد سيتي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الحالية من موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمدة 5 أيام متواصلة، وتحديداً من يوم 12 إلى 16 من يناير الجاري.

أبطال مسرحية "البقاء للأصيع"

هشام ماجد يواصل تصوير "أشغال شقة 2"

يُشارك في بطولة المسرحية بجانب هشام ماجدكل من: مي كساب، محمد أسامة أوس أوس، أحمد فتحي، وهي تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار، وتدور أحداثها حول انطلاق بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة تصلح للحياة، بعدما شحت موارد الأرض، فتواجه البعثة قوانين وعادات غريبة، تكشف استحالة إيجاد موطن بديل ليعيش الإنسان عليه.وفي سياقٍ آخر، يُشاركفي موسم دراما رمضان 2025، من خلال الجزء الثاني لمسلسل "أشغال شقة" الذي انطلق تصويره مؤخراً، ويُشاركه البطولة كل من: مصطفى غريب، أسماء جلال، شيرين، محمد عبد العظيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، مثل انتصار، إنجي وجدان، إنعام سالوسة، ريم خوري، إيمان السيد، وتأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

ويدور المسلسل في إطار درامي طريف وكوميدي لأجواء الأسر، وتعاملها اليومي مع الخادمات وما يتبعها من مواقف، ومن المتوقع أن يتم عرض العمل في 15 حلقة فقط، مثل الموسم الأول من العمل.

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مي كساب تخوض البطولة المطلقة لأول مرة

أمافهي تُشارك في موسم دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل جديد من بطولتها لأول مرة، يحمل اسم "نون النسوة" تأليف محمد الحناوى وإخراج إبراهيم فخر، فيما يعتمد هذا العمل على بطلتين، حيث يُجرى حالياً التعاقد مع الفنانة الثانية التي تتقاسم بطولة العمل، بينما يعقد المخرج جلسات عمل القائمون على المسلسل للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصيات وترشيح باقى الفنانين تمهيداً لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما تُشارك في مسلسل "المداح 5" مع الفنان حمادة هلال، حيث تجسد شخصية جديدة على الأحداث لم تكن موجودة في الأجزاء السابقة، والعمل يشارك في بطولته: غادة عادل، خالد الصاوي، مي كساب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

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