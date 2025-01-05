فهد باسم بيوم ميلاده إنجازات فنية وأدوار مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 02:50 مساءً - يصادف اليوم 5 يناير يوم ميلاد الفنان فهد باسم، وهو ابن الفنان والمنتج المعروف باسم عبد الأمير وشقيق الفنان طلال باسم. ونشر فهد عبر حسابه على ستوري الإنستغرام عدداً من التهاني من قبل زملائه ومتابعيه، كما نشر فيديو له مع زملائه بموقع التصوير وهم يحتفلون بيوم ميلاده.

وقدم فهد باسم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال المميزة، واستطاع أن يضع له بصمة بعالم الفن الدرامي.

آخر أعمال عُرضت للفنان فهد باسم

كان آخر مسلسلين عُرضا للفنان فهد باسم الأول مسلسل "خواتي غناتي"، وهو من إﺧﺮاﺝ سائد بشير الهواري، وﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة، ومن بطولة إلهام الفضالة، فيصل العميري، طيف، شهد ياسين، عبدالله بهمن، في الشرقاوي،، خالد العجيرب، شهد ياسين، وطلال باسم.

أما المسلسل الثاني فهو "في مثل هذا اليوم" من تأليف علي دوحان، وإخراج محمد القفاص، وبطولة يعقوب عبدالله، هبة الدري، عبدالله بهمن، في الشرقاوي، فهد باسم، روان مهدي، صمود المؤمن، طلال باسم، أحمد النجار، شيماء رحيمي وشهد عبدالله.

أما آخر عمل مسرحي فكان مسرحية Your choice، ضمن مهرجان الشارقة القرائي للطفل، من بطولة هنادي الكندري، محمد الحداد، فهد باسم، شوق الهادي، طلال باسم، وملك أبو زيد.

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مسرحية قادمة لـ فهد باسم

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الفنان فهد باسم في سطور

أبرز أعماله الدرامية

أعمال مسرحية وسينمائية للفنان فهد باسم

فيلم "غميضة"

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يستعد الفنانلعروض مسرحيته الجديدة، والتي ستكون في عيد الفطر 2025 مسرحية" Welcome 2 kuwait" وهي من تأليف الكاتب جاسم الجلاهمة، ومن إخراج سعود بوعبيد وإشراف عام أحمد باسم.يُعد الفنانمن الفنانين الذين دخلوا الوسط الفني منذ فترة وبسن مبكرة، وكانت بدايته بعالم الفن هو المشاركة بمسرحية بعنوان "عزل السوق".كانقد شارك بأعمال درامية كثيرة كان منها مسلسل "رحلة العمر"، "إلى من يهمه الأمر"، "الجوهرة والصياد"، "القدر المحتوم"، "قلوب مهشمة"، "الحياة امرأة"، "سهم الغدر"، "كشف حساب"، "ناس وناس"، "صمت السنين"، "الشقردي"، "جني وعطبة"، "اللقيطة"، "الفرية"، "نجمة الخليج"، "الأخ صالحة"، "الخراز"، "همس الحراير"، "أبلة نورة"، "البارونات"، "دمعة يتيم"، "امرأة وأخرى"، "أيام الفرج"، "رصاصة رحمة"، "ليلة عيد"، "بوكريم برقبته سبع حريم"، "الملكة"، "بين الماضي والحب"، "مجموعة إنسان"، "هجر الحبيب"، "بركان ناعم"، "مسكنك يوفي"، "النور"، "حالة خاصة"، "رمانة"، "مع حصة قلم"، "سيدة العتمة"، "أمينة حاف"، "حياتي المثالية"، "مجاريح" بالإضافة إلى أعمال أخرى مميزة له.كما شارك الفنانبعدد من الأعمال المسرحية وأفلام سينمائية كان منها مسرحية "sing"، ونيزداي، مدينة الأضواء.كما شارك مع الفنان طارق العلي بفيلم "غميضة"، وهو من إﺧﺮاﺝ خالد بوصخر، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالعزيز الحشاش، ومن بطولة الفنان طارق العلي، عبير أحمد، فهد باسم، خالد الشمري، عبدالله بهمن، وهبة الناجم.

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