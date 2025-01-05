شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية سوق اليوم الواحد.. دعم الاقتصاد المحلى وتعزيز الاستدامة والان مع تفاصيل الخبر

يُعد سوق اليوم الواحد من المبادرات الاقتصادية المبتكرة التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، حيث يوفر هذا السوق فرصًا للمزارعين وأصحاب الحرف اليدوية والتجار المحليين لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، دون الحاجة إلى وسطاء.

من خلال هذه المبادرة يتمكن المنتجون من تحقيق أرباح أكبر من خلال البيع المباشر، مما يسهم في تحسين مستوى الدخل للأسر المنتجة. كما يُسهم في توفير المنتجات الطازجة بأسعار مناسبة للمستهلكين، مما يعزز الاستهلاك المحلي ويدعم الإنتاج الوطني.

إضافة إلى ذلك، يشجع سوق اليوم الواحد على الحد من الفاقد الغذائي، حيث يتم بيع المنتجات الطازجة في نفس اليوم، مما يعزز من استدامة الموارد الغذائية. كما يمثل هذا السوق نقطة جذب اجتماعية وثقافية، حيث يُعد فرصة للقاء المجتمع والتفاعل مع مختلف فئات السكان.

من جانب آخر، تحرص الدولة على تنظيم هذه الأسواق في أوقات محددة طوال العام في مختلف المحافظات ، مما يساعد على تعزيز حركة السوق وزيادة الوعي بمزايا الإنتاج المحلي.