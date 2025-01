ميندي كالينغ تتحدث عن صداقتها بميغان ماركل على السجادة الحمراء لـ غولدن غلوب 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 10:19 مساءً - لاحظ الجمهور ظهور الفنانة الأمريكية ميندي كالينغ، بشكل مفاجئ في المقطع الدعائي لمسلسل ميغان ماركل القادم والذي يأتي بعنوان With Love, Meghan، ولم يفوت الإعلاميون فرصة ظهورها أمس، على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025، في نسخته ال82، وتم توجيه لها سؤال عن كواليس ظهورها بالمسلسل الوثائقي.

ميندي كالينغ عن مقابلتها مع ميغان ماركل: مذهلة

Embed from Getty Images

قالت ميندي كالينغ، 45 عامًا، في تصريحات صحفية بحفل توزيع جوائز الغولدن غلوب، إنها كانت في إجازة بعد ولادة طفلها الثالث، العام الماضي، عندما أرسلت لها ميغان، 43 عامًا، رسالة نصية وقالت لها: "مرحبًا، هل تريدين أن تأتي إلى برنامجي وتخرجي إلى مونتيسيتو وأطبخ لكِ؟"، وردت كالينغ بسرعة على دوقة ساسكس: "نعم، بالتأكيد أحب أن أفعل ذلك".

وقالت كالينغ إنها كانت تعتقد أنها "طاهية جيدة نوعًا ما"، حتى أذهلتها ميغان بالطعام التي أعدته لها بنفسها، بطريقة احترافية قائلة: "وصفاتها لطيفة وسهلة، ولديها حديقة بها خضروات كثيرة، كما أنها تربي دجاجًا".

وعن الأمير هاري، قالت كالينغ: "كان موجودًا عندما ذهبت وكان لطيفًا، ولكنه لم يطبخ لي، رغم أنني سمعت أنه طباخ جيد بالفعل".

واختتمت ميندي كالينغ حديثها قائلة: "ربما تكون هذه واحدة من أكثر اللحظات بريقًا في حياتي".

ميغان ماركل تُشارك مقطعًا دعائيًا للمسلسل

أعلنت ميغان ماركل عن مسلسل جديد بعنوان "مع الحب ميغان"، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، والذي أطلقته مؤخرًا، ومن المُقرر أن يبدأ عرض المسلسل في 15 يناير الحالي عبر إحدى الشبكات المشفرة، وتدور أحداثه حول مسعى جديد وشخصي لـ ميغان ماركل، البالغة من العمر 43 عامًا، كمُضيفة ومنتجة تنفيذية.

وقد روجت ميغان ماركل للمسلسل الجديد عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" من خلال نشر مقطع الفيديو الدعائي وعلقت عليه: "كنت متحمسة جدًا لمشاركة هذا معكم، آمل أن تحبوا العرض بقدر ما أحببت صنعه. أتمنى لكم جميعًا عامًا جديدًا رائعًا، شكرًا لطاقمنا الرائع وفريق netflix ممتنة للغاية للدعم والمتعة، كما هو الحال دائمًا، ميغان".

View this post on Instagram A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

قد ترغبين في معرفة بعد عام صعب مليء بالتحديات: كيف ستكون العائلة المالكة البريطانية في 2025؟



وظهرت ميغان ماركل بالإعلان الدعائي للمسلسل الذي صورته في مونتيسيتو بـ كاليفورنيا، وهي تقوم بالطهي في المطبخ وظهرت أيضا وهي تعتني بخلية نحل، وتُرتب الزهور في متجر، وتستضيف مجموعة من الأصدقاء والضيوف، بما في ذلك زوجها الأمير هاري.

وقالت خلال المقطع الذي تم ضبطه على أنغام أغنية "Do You Believe in Magic" لفرقة The Lovin' Spoonful: "لطالما أحببت أخذ شيء عادي جدًا ورفعه إلى مستوى أعلى، ومفاجأة الناس بلحظات تجعلهم يدركون أنني كنت أفكر فيهم حقًا"، وأضافت خلال مشهد آخر من المقطع الدعائي: "نحن لا نسعى إلى الكمال، بل نسعى إلى الفرح الحب يكمن في التفاصيل".



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».