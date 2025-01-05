السعودية | خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان أمير دولة الكويت بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ 26

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لسموه بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب دولة الكويت الشقيق التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني لسموه، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لدولة الكويت وشعبها الشقيق.

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