شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف فى سعر الذهب اليوم الجمعة بالسعودية.. عيار 21 بـ280 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025 فى السعودية ، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 مبلغ 320.00 ريال ، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025 فى السعودية كالتالى:

عيار 24 سجل 320.00 ريال

عيار 22 سجل 293.25 ريال

عيار 21 سجل 280.00 ريال

عيار 18سجل 240.00 ريال

عيار 14 سجل 186.50 ريال

عيار 12 سجل 160.00 ريال

الاونصة سجل 9949.50 ريال

الجنيه الذهب سجل 2239.25 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2653.22 دولار