الاقتصاد

ارتفاع طفيف فى سعر الذهب اليوم الجمعة بالسعودية.. عيار 21 بـ280 ريال

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف فى سعر الذهب اليوم الجمعة بالسعودية.. عيار 21 بـ280 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 03 يناير 2025 02:00 م

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة  3-1-2025 فى ، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 مبلغ 320.00 ريال ، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025  فى السعودية كالتالى:

عيار 24 سجل  320.00 ريال
عيار 22 سجل  293.25 ريال
عيار 21 سجل  280.00 ريال
عيار 18سجل  240.00 ريال
عيار 14 سجل  186.50 ريال
عيار 12 سجل  160.00 ريال
الاونصة سجل 9949.50 ريال
الجنيه الذهب سجل 2239.25 ريال
الأونصة بالدولار سجلت 2653.22 دولار

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا