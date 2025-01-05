الامارات | فوز حتا ومصفوت ودبا في دوري الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق دبا فوزا ثميناً على ضيفه «مجد» بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 11 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وارتفع رصيد دبا الى 22 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد «مجد» عند ست نقاط في المركز 12.

سجل الأهداف طارق أحمد في الدقيقة (8)، والبرازيلي جيلمار فيتور (71) ومواطنه ادموندو ابوليناريو (77).

وفي مباراة ثانية فاز حتا على مضيفه الذيد بثلاثية نظيفة، ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الذيد عند 11نقطة في المركز التاسع، وسجل الأهدف كل من ويليان ليرا هدفين (59،24)، وباتريك روبسون (29).

وفي المباراة الثالثة فاز مصفوت على ضيفه «غلف يونايتد» بهدف نظيف سجله السنغالي شيخي بيبي (45)، ليصبح رصيد مصفوت 14 نقطة في المركز السابع، فيما بقى «غلف يونايتد» في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.