بعد رفضهما الإفصاح عن علاقتهما.. زندايا وتوم هولاند مخطوبان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 10:19 صباحاً - شغلت علاقة توم هولاند وزندايا الجمهور فترة طويلة، وأصبحا حديث السوشيال ميديا لأنهما ثنائي كثيراً ما يظهرا معاً في المناسبات والحفلات. وبعد أن أبقيا علاقتهما الرمانسية طي الكتمان، فقد انتقلت علاقة ثنائي هوليوود إلى مستوى جديد، حيث تمت خطوبة توم هولاند وزندايا.

توم هولاند يتقدم لخطبة زندايا

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وفقاً لموقع People، فقد أكد مصدر عائلي أن توم هولاند وزندايا، البالغين من العمر 28 عاماً، أصبحا مخطوبان، وأن هولاند شارك الأخبار السعيدة مع الأصدقاء بحلول رأس السنة الجديدة. ويأتي ذلك بعد أن تقدم هولاند لعائلة زندايا بطلب الزواج منها خلال العطلات.

وقال مصدر آخر: "إن كلَّ مَن كان قريباً منهما كان يعلم أن الخطوبة ستحدث"، مشيراً إلى أن الوقت هو الذي كان غير معلوماً، وأضاف: "لقد كان دائماً مجنوناً بها. كان يعلم دائماً أنها هي. لديهما شيء خاص جداً". أما بالنسبة للزواج؛ فهما لن يتعجلا حفل الزفاف إذ يخططان لأخذ وقتهما نظراً لانشغال كلٍّ منهما بمشاريع العمل.

زندايا بخاتم الخطوبة في حفل غولدن غلوب

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كانت زندايا من بين حضور حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسخته الـ82 الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الاثنين 6 من يناير، حيث تم التقاط العديد من الصور لها، ولُوحظ أنها كانت ترتدي خاتماً من الألماس في يدها اليسرى، وهو من East-West Cushion من جيسيكا مكورماك، المدرج في قسم الخطوبة على موقع العلامة التجارية للمجوهرات.

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توم هولاند وزندايا يصران على إخفاء علاقتهما الرومانسية

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دائماً ما كان يتعمد توم هولاند وزندايا إخفاء حقيقة علاقتهما ويصران أنهما مجرد صديقين، لكن كانت عدسات المصورين دائماً ما ترصدهما وترصد الرومانسية بينهما.

في سبتمبر من عام 2021، أصبحا يتابعان بعضهما على إنستغرام، حتى إن هولاند شارك صورة لزندايا بمناسبة يوم ميلادها الـ25، وفي العام نفسه وفي أثناء مقابلة مع مجلة GQ، أعرب هولاند عن رغبته في الحفاظ على خصوصية علاقتهما، وأضاف أنهما هما من سيقرران متى يحين الوقت المناسب لمشاركة تفاصيل علاقتهما، قائلاً: "هذه ليست قصتي. إنها قصتنا. وسنتحدث عنها عندما نكون مستعدين للحديث عنها معاً".

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وفي يونيه 2022، شاركت زندايا صورة بالأبيض والأسود لهما على إنستغرام بمناسبة يوم ميلاده، وكتبت: "أسعد يوم ميلاد الميلاد لمن يجعلني أسعد"، الأمر الذي أكد علاقتهما للجمهور. وفي مارس 2023، شُوهدت وهي ترتدي خاتماً ذهبياً محفوراً عليه الأحرف الأولى من اسم هولاند في مقطع فيديو تم نشره على إنستغرام.

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