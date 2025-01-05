بو حبيب بحث في اتصال هاتفي مع نظيره المصري التطورات واستحقاق رئاسة الجمهورية

تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، تداولا خلاله في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، واستحقاق رئاسة الجمهورية اللبنانية وجلسة الإنتخاب المرتقبة في التاسع من كانون الثاني 2025.
وتطرق البحث إلى المستجدات على الساحة السورية، وجرى التأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن يتمكن السوريون من رسم المسار السياسي في بلدهم من دون أي تدخلات خارجية.
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