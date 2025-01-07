الداخلية الفنزويلية: اعتقال 125 أجنبيًا بينهم إسرائيلي بصفتهم مرتزقة أميركيين يخططون لانقلاب بالبلاد

أعلن وزير الدّاخليّة الفنزويليّة ديوسدادو كابيلو (Diosdado Cabello)، اعتقال 125 أجنبيًّا بينهم إسرائيلي، للاشتباه في عملهم كمرتزقة للولايات المتحدة، وبتهمة التّخطيط لانقلاب في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المحليّة "Agencia AJN" عن الوزير، تشديده على "أنّنا سنضمن السّلام. وتأكّدوا أنّ هذا سيكون هو الحال، فنحن ملتزمون بالسّلام. وتوصية لأولئك الّذين يعتقدون أنّهم قادرون على ذلك (زعزعة البلاد): سينهارون بشدّة، وسنكون متشدّدين وحازمين للغاية في هذا الأمر".

يُذكر أنّ في عام 2009، قطع الرّئيس الفنزويلي آنذاك هوغو تشافيز العلاقات مع إسرائيل، بعد الحرب الّتي شنّها الجيش الإسرائيلي ضدّ قطاع غزة.

وكان تشافيز وخليفته نيكولاس مادورو من المنتقدين الشّرسين لإسرائيل.