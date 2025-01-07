أعلن وزير الدّاخليّة الفنزويليّة ديوسدادو كابيلو (Diosdado Cabello)، اعتقال 125 أجنبيًّا بينهم إسرائيلي، للاشتباه في عملهم كمرتزقة للولايات المتحدة، وبتهمة التّخطيط لانقلاب في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء المحليّة "Agencia AJN" عن الوزير، تشديده على "أنّنا سنضمن السّلام. وتأكّدوا أنّ هذا سيكون هو الحال، فنحن ملتزمون بالسّلام. وتوصية لأولئك الّذين يعتقدون أنّهم قادرون على ذلك (زعزعة البلاد): سينهارون بشدّة، وسنكون متشدّدين وحازمين للغاية في هذا الأمر".
يُذكر أنّ في عام 2009، قطع الرّئيس الفنزويلي آنذاك هوغو تشافيز العلاقات مع إسرائيل، بعد الحرب الّتي شنّها الجيش الإسرائيلي ضدّ قطاع غزة.
وكان تشافيز وخليفته نيكولاس مادورو من المنتقدين الشّرسين لإسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الفنزويلية: اعتقال 125 أجنبيًا بينهم إسرائيلي بصفتهم مرتزقة أميركيين يخططون لانقلاب بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.