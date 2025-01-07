الخارجية الفنزويلية أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الباراغواي

لفت وزير الخارجيّة الفنزويليّة إيفان خيل (Yván Gil)، تعليقًا على على تصريحات رئيس ​الباراغواي​ سانتياغو بينيا (Santiago Peña) بعد لقائه المرشّح الفنزويلي الهارب إدموندو غونزاليس أوروتيا (Edmundo González Urrutia)، واعتباره إيّاه الفائز في الانتخابات، إلى أنّ "رئيس الباراغواي الّذي يتجاهل القانون الدّولي ومبدأ عدم التّدخّل، ينزلق إلى ممارسة مؤسفة متمثّلة في الأوهام السّياسيّة لمجموعة ليما البائدة".

وأعلن في تصريح، أنّ "في هذا السّياق، قرّرت ​فنزويلا​ قطع العلاقات الدّبلوماسيّة مع الباراغواي، والبدء في سحب موظّفيها الدّبلوماسيّين فورًا منها، بما يتّفق تمامًا مع سيادتها".

بدورها، شدّدت وزارة الخارجيّة الفنزويليّة في بيان، على أنّ "من المؤسف أن تستمر حكومات مثل حكومة الباراغواي في إخضاع سياساتها الخارجيّة لمصالح القوى الأجنبيّة، وتعزيز البرامج المصمّمة لتقويض المبادئ الدّيمقراطيّة وإرادة الشعوب الحرّة... لا يمكن لأي قدر من التّهريج المستوحى من الفاشيّة الدّوليّة، أن يكسر إرادة الشّعب القويّة لبناء مصيرك".