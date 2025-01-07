مقتل 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل مواطنَين وإصابة آخرين، جرّاء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلًا قرب أبراج عين جالوت، جنوب النصيرات وسط ​قطاع غزة​".

وأشارت إلى "مقتل أربعة مواطنين بعد استهداف طائرات إسرائيليّة منزلًا في شارع حميد بمخيم الشّاطئ غرب محافظة غزة. كما أُصيب عددٌ من المواطنين جرّاء قصف طائرات إسرائيليّة خيمة نازحين في محيط مدخل المغازي وسط قطاع غزة".

وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل 45,854 فلسطينيًّا أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، وإصابة 109,139 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضّحايا محاصرين تحت أنقاض المنازل المدمّرة.