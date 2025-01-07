أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل مواطنَين وإصابة آخرين، جرّاء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلًا قرب أبراج عين جالوت، جنوب النصيرات وسط قطاع غزة".
وأشارت إلى "مقتل أربعة مواطنين بعد استهداف طائرات إسرائيليّة منزلًا في شارع حميد بمخيم الشّاطئ غرب محافظة غزة. كما أُصيب عددٌ من المواطنين جرّاء قصف طائرات إسرائيليّة خيمة نازحين في محيط مدخل المغازي وسط قطاع غزة".
وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل 45,854 فلسطينيًّا أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، وإصابة 109,139 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضّحايا محاصرين تحت أنقاض المنازل المدمّرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.