نظمت المرشدية العامة للسجون في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، زيارة إلى سجون زحلة، جب جنين وراشيا، بهدف معايدة السجناء بمناسبة الأعياد والوقوف إلى جانبهم في هذا الوقت. وتخللت الزيارة فعاليات دينية واجتماعية لتقديم الدعم المعنوي للسجناء، إلى جانب الاحتفال بالذبيحة في سجن زحلة.
وتخلل الزيارة أيضًا تقديم الدعم المادي والمعنوي للسجناء من خلال توزيع بعض الاحتياجات الأساسية لهم، التي تم جمعها بالتعاون مع عدد من المؤسسات. كما تم الوقوف عند احتياجات السجناء الشخصية والتواصل مع إدارات السجون لوضع برامج دعم مناسبة لتحسين ظروفهم داخل السجون.
كانت هذه تفاصيل خبر المرشدية العامة للسجون زارت سجون زحلة وجب جنين وراشيا لمعايدة السجناء وتقديم الدعم لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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