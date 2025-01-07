“هيئة الترفيه” تفتح باب التسجيل للدفعة الرابعة من برنامجي “قادة الترفيه” و”زمالة الترفيه”

أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA) عن فتح باب التسجيل للدفعة الرابعة من برنامجي “قادة الترفيه” و”زمالة الترفيه”، ضمن مبادرة “صناع السعادة”، بهدف تعزيز القدرات القيادية وتمكين الكفاءات الوطنية في قطاع الترفيه.

ويعد برنامج “قادة الترفيه” الذي سينطلق في مايو المقبل، من أبرز البرامج التي تركز على تطوير المستوى القيادي من خلال التعاون مع جهات عالمية في مجال التطوير القيادي، حيث يهدف إلى تعزيز المهارات والمعرفة، ونقل أفضل الممارسات العالمية. كما يشمل البرنامج زيارات دولية لتبادل التجارب وورش عمل مع جهات تدريبية مرموقة، مما يسهم في إعداد قادة القطاع عبر تقوية الشبكات الاجتماعية والمعرفية.

أما برنامج “زمالة الترفيه” الذي سينطلق في أبريل المقبل، فيسعى إلى تمكين القطاع بتنفيذ مسارات تطويرية متخصصة، مستهدفاً الموظفين الذين يمتلكون خبرة لا تقل عن سنتين في قطاع الترفيه. ويركز البرنامج على تعزيز المهارات وتوسيع الشبكات الاحترافية، بالإضافة إلى نقل الخبرات الدولية عبر زيارات لوجهات عالمية وورش عمل بإشراف أفضل المدربين.

وتغطي برنامجي “قادة الترفيه” و”زمالة الترفيه” التي أقيم حفل تخرج الدفعة الثالثة منها الشهر الماضي، مجالات متعددة، بما في ذلك تصميم التجارب الترفيهية والصحة والسلامة التشغيلية في الفعاليات، ما يعزز من جاهزية القطاع لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في تطوير صناعة الترفيه وتعزيز دور المملكة كمركز رائد في الترفيه على مستوى المنطقة والعالم.

وكانت الهيئة العامة للترفيه أطلقت في عام ٢٠٢١م مبادرة صناع السعادة المتخصصة في تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع الترفيهي الذي يعد أحد القطاعات الحيوية والواعدة في المملكة، وتحتوي على برامج تدريبية وتأهيلية وتطويرية مختلفة لتعزيز صناعة القطاع الترفيهي ودعم أكثر من ١٠٠ ألف شاب وشابة.