"سرايا القدس"- كتيبة طوباس: تفجير عبوتَين ناسفتين بقوة مشاة صهيونية وبآليات عسكرية في طمون

ذكرت "سرايا القدس"- كتيبة طوباس، أنّ "مقاتلينا في سرية طمون تمكّنوا من تفجير عبوة ناسفة معدَّة مسبقًا، في خطّ سير الآليّات العسكريّة في بلدة طمون، محقّقين إصابات مباشرة في آليّات العدو وجنوده. وأوقعوا أيضًا قوّة مشاة صهيونيّة في كمين مركّب في محور العيادة، حيث تمكّنوا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الإنفجار معدّة مسبقًا في القوّة، محقّقين إصابات مؤكّدة".
وأشارت إلى أنّ "مقاتلينا في سرية الفارعة تمكّنوا كذلك من الاشتباك مع قوّات العدو في محور السوق بمخيم الفارعة، وإمطارها بزخّات كثيفة من الرّصاص، محقّقين إصابات مباشرة. كما استهدفوا الآليّات العسكريّة في محور الشحماوي بزخّات كثيفة من الرّصاص، محقّقين إصابات مباشرة".
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