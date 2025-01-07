استياء جماهيري كبير بسبب حظر الرقابة التركية بث بعض المسلسلات التلفزيونية

بدأت القنوات التركية بتنفيذ القرار الذي إتّخذته هيئة رقابة الإذاعة والتّلفزيون RTÜK في اسطنبول بإيقاف عدد من المسلسلات لمدّة أسبوعَين (أي حلقتَين) ودفع غرامة ماليّة والمسلسلات هي “العبقريّ”، “المشرّدون” و”الأزقّة الخلفيّة”.

في هذا السياق، عبّر عدد كبير من المشاهدين والممثلين في كل ارجاء العالم عن غضبهم من الرقابة بما فعلته مؤخرًا بمعاقبة عدد من المسلسلات ليس بفرض غرامات مالية عليهم فقط، بل حظر بثّ الأعمال الدرامية لمدّة أسبوعين.

وقد أكّد الجمهور ان الرقابة افسدت عليه متعته بمشاهدة المسلسلات، مضيفًا أن الرقابة في حال كانت ترى ان مشاهد العنف مشكلة فهو ليس بأمر يستحق الحظر لمدّة اسبوعين بل يجب الاكتفاء بغرامة ثلاثة بالمئة من اعلانات المسلسل.

واعتبر الجمهور أن حظر المسلسل لمدة اسبوعين أمر مبالغ به، معبّرًا عن حزنه عن غياب المسلسلات الذي اعتاد على مشاهدتها اسبوعيًا ومنهم مسلسلات المشردون، العبقري والازقة الخلفية.

نذكر إنّ حلقتَي مسلسل “العبقريّ” التي كان سيتِمّ عرضهما في الخامس و الثّاني عشر من كانون الثّاني/يناير القادم ممنوعة من العرض بسبب العقوبة التي فرضتها هيئة الرّقابة.

أيضًا حلقتَي مسلسل “الأزقة الخلفيّة” التي كان سيتِمّ عرضهما في السّابع والعشرين من ديسمبر والثّالث من يناير منعت من العرض بسبب العقوبة.

كذلك حلقتا مسلسل “المشرّدون” التي كان سيتِمّ عرضهما في الأوّل و الثّامن من يناير ممنوعة من العرض بسبب العقوبة.

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الجدير بالذّكر أنّه تمّ إيقاف “الأزقّة الخلفيّة” بسبب موضوع زواج القاصرات والقتل من طائفة دينيّة بشكل يتعارض مع القيم الوطنيّة. أمّا بقيّة المسلسلات المذكورة فقد تمّ إيقافها بسبب مشاهد العنف.