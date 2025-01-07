"سرايا القدس": مقاتلونا في سرية طمون يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية المقتحمة للبلدة

أفادت "​سرايا القدس​"- كتيبة طوباس، بأنّ "مقاتلينا في سرية طمون يخوضون معارك ضارية مع قوّات الاحتلال المقتحمة بمحاور القتال في البلدة، ويمطرون قوّات العدو والآليّات العسكريّة بزخّات كثيفة من الرّصاص والعبوات النّاسفة، محقّقين إصابات مباشرة".

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