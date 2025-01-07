بلينكن جدد دعم الانتقال السلمي بسوريا نحو حكومة شاملة: لمواصلة دعم المؤسسات الأمنية الشرعية بلبنان

أشار المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إلى أنّ "وزير الخارجيّة ​أنتوني بلينكن​ تحدّث مع وزير الخارجيّة السّعوديّة ​فيصل بن فرحان آل سعود​، وأكّد مجدّدًا دعم الولايات المتّحدة للانتقال السّياسي السّلمي في ​سوريا​ بقيادة وملكيّة سوريّة، نحو حكومة شاملة وتمثيليّة وخاضعة للمساءلة".

ولفت في بيان، إلى أنّ "بايدن شدّد على الهدف المشترك للمجتمع الدّولي، المتمثّل في احترام جميع الجهات السّوريّة للحقوق والحرّيّات الأساسيّة لجميع السّوريّين، بما في ذلك أفراد الأقليّات، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب. وشدّد أيضًا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتسهيل تدفّق المساعدات الإنسانيّة في جميع أنحاء سوريا، شاكرًا الحكومة السعودية على تقديم المساعدات للشّعب السّوري".

وأوضح ميلر أنّ "الوزيرَين ناقشا أيضًا الجهود المستمرّة للتّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار في ​غزة​، يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى، وزيادة المساعدات الإنسانيّة"، مبيّنًا أنّهما "ناقشا كذلك تنفيذ وقف الأعمال العدائيّة بين إسرائيل و​لبنان​، وشدّد بلينكن على ضرورة مواصلة الدّعم للمؤسّسات الأمنيّة الشّرعيّة في لبنان، مثل القوّات المسلّحة اللّبنانيّة وقوى الأمن الدّاخلي".