“موسم الرياض” يستضيف حدث “رويال رامبل️” للمصارعة يناير المقبل

أعلنت شركة WWE®️، التابعة لمجموعة TKO (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TKO) بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه (GEA)، برئاسة معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن استضافة موسم الرياض للنسخة الـ٣٩ من حدث “رويال رامبل” في شهر يناير ٢٠٢٦. وتعد هذه المرة الأولى التي يُقام فيها هذا الحدث خارج قارة أمريكا الشمالية.

وجاء هذا الإعلان خلال الحلقة الأولى من برنامج “Monday Night RAW” التي عُرضت على منصة “نتفليكس” مباشرةً من صالة “Intuit Dome” في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

ويُعتبر “رويال رامبل” من أبرز فعاليات WWE السنوية، ويتضمن مباريات مميزة للرجال والنساء، حيث يسعى المشاركون إلى إقصاء جميع الخصوم للحصول على فرصة التنافس على بطولة في حدث “ريسلمانيا”.

وفي تصريح له قال معالي المستشار تركي آل الشيخ: ” يعكس استضافة المملكة العربية السعودية لحدث رويال رامبل لأول مرة خارج أمريكا الشمالية التزامنا في الهيئة العامة للترفيه المستمر باستقطاب أكبر وأهم الفعاليات الترفيهية العالمية إلى المملكة. فمن خلال هذه الشراكة مع WWE نسعى لتعزيز قطاع الترفيه وتحقيق نقلة نوعية في التجارب تحظى بإقبال جماهيري”.

وأضاف: “نحن متحمسون لرؤية هذا الحدث التاريخي ضمن فعاليات موسم الرياض ونتطلع إلى تقديم تجربة استثنائية لعشاق المصارعة من جميع أنحاء العالم، الذين نرحب بهم في جميع الفعاليات المقامة في السعودية”.

من جهته قال رئيس WWE نِك خان:“تُعد WWE مؤسسة عالمية، وكان من المنطقي توسيع شراكتنا مع المملكة من خلال جلب أحد أكبر فعالياتنا السنوية إلى الرياض في يناير ٢٠٢٦”.

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ويمثل الإعلان عن استضافة “رويال رامبل” في الرياض لعام ٢٠٢٦ استمرارًا للتوسع في الشراكة الناجحة بين WWE والمملكة العربية السعودية، والتي شهدت تنظيم أحداث قياسية مثل “كراون جول”، “إليمينيشن تشامبر”، “كينغ آند كوين أوف ذا رينغ”، “نايت أوف تشامبيونز”، إلى جانب عروض “سماك داون” و”مونداي نايت RAW”.