ارتفاع حصيلة الزلزال في التيبت إلى 53 قتيلًا و62 جريحًا

كشفت وكالة الصّين الجديدة للأنباء (شينخوا) عن ارتفاع حصيلة الزّلزال الّذي بلغت قوّته 6,8 على مقياس ريختر والّذي ضرب محافظة دينغري في منطقة التيبت في جبال الهيمالايا بجنوب غرب الصين، إلى 53 قتيلًا و62 جريحًا.

وكانت قد أفادت بأنّه تمّ رصد مركز الزّلزال على عمق 10 كيلومترات عند ملتقى خطّ عرض 28,5 درجة شمالًاـ وخط طول 87,45 درجة شرقًا.

أمّا قناة "CCTV" فأوضحت أنّ مركز الزّلزال كان على بُعد 380 كيلومترًا من مدينة لاسا، ونحو 23 كيلومترًا من ثاني أكبر مدن المنطقة شيغاز.