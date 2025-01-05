شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البنزين اليوم السبت 4-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول السبت، 04 يناير 2025 10:37 م

سجلت أسعار البنزين والسولار اليوم 4 يناير 2025 في محطات الوقود، وذلك وفقا لآخر قرار للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي، الآتى:

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر بنزين 92.. 15.25 جنيه / لتر بنزين 80.. 13.75 جنيه/ لتر السولار.. 13.50 جنيه/ لتر والكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن . وغاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣.

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