شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البنزين اليوم السبت 4-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالسبت، 04 يناير 2025 10:37 م
سجلت أسعار البنزين والسولار اليوم 4 يناير 2025 في محطات الوقود، وذلك وفقا لآخر قرار للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي، الآتى:
بنزين 95.. 17 جنيه /لتر
بنزين 92.. 15.25 جنيه / لتر
بنزين 80.. 13.75 جنيه/ لتر
السولار.. 13.50 جنيه/ لتر
والكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر
والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن .
وغاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣.
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