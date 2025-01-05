الاقتصاد

أسعار البنزين اليوم السبت 4-1-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

السبت، 04 يناير 2025 10:37 م

سجلت أسعار البنزين والسولار اليوم 4 يناير 2025 في محطات الوقود، وذلك وفقا لآخر قرار للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي، الآتى:


بنزين 95.. 17 جنيه /لتر

بنزين 92.. 15.25 جنيه / لتر

بنزين 80.. 13.75 جنيه/ لتر

السولار.. 13.50 جنيه/ لتر

والكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن .

وغاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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