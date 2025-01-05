هاشم: لم نقل إنّ هناك فيتو على قائد الجيش إنّما انتخابه يحتاج إلى تعديل دستوري وفرنجيّة لا يزال مرشحنا

اشار النائب قاسم هاشم، الى أن "التوجهات الرئاسيّة لم تتظهّر بعد والمواقف ليست نهائيّة ويُمكن أن تختلط الأوراق في اللحظات الأخيرة لجلسة 9 كانون الثاني والأمر يحتاج إلى دقة في الخيارات"، معتبرا أن "هذه المرحلة تتطلّب تماهيًّا في القرار بين حركة "أمل" و"حزب الله" لأنّها لا تُشبه مرحلة الـ2016 وهذا الأمر ينطبق على التوجّه في جلسة الانتخاب".

واكد في حديث لقناة الـMTV، أن "المقاومة ملتزمة بما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار على عكس العدو الإسرائيلي الذي يستمرّ بانتهاكاته وعلينا ترك سلاح المقاومة والنظر إلى نيّات العدو"، موضحا أننا "لم نقل إنّ هناك فيتو على قائد الجيش إنّما انتخابه يحتاج إلى تعديل دستوري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة لا يزال مرشحنا وعندما يتراجع عن ترشيحه ندرس الخيارات وأي منّها يتناسب مع توجّهنا".

ورأى أن "من يريد أن يُساعد لبنان عليه ألّا يُملي عليه أجندته وأن يحترم خيار اللبنانيين وصندوق الاقتراع سيُقرّر هوية رئيس الجمهوريّة"، مؤكدا انه "علينا أن نرى كيف ستترسم صورة التوافقات في الربع الساعة الأخير وندعم شخصية أو أكثر ورئيس مجلس النواب نبيه برّي يرى الواقع كما هو ويُحاول باتجاه أن تُنتج الجلسة رئيسًا".