شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف تطورات سعر الذهب اليوم في مصر بختام التداولات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب تطورات سعر الذهب اليوم في مصر بختام تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2024 بالتزامن مع إغلاق سوق الذهب العالمي وغياب محفزات حركة الذهب في مصر، الأمر الذي تسبب في إغلاق سوق الذهب بمصر على ثبات ملحوظ.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4 يناير 2025:

عيار 24 يسجل 4286 جنيها.

عيار 21 يسجل 3750 جنيها.

عيار 18 يسجل 3214 جنيها.

الجنيه الذهب 30000 جنيه

كشفت بيانات شعبة الذهب، أن سعر الذهب اليوم السبت 4 يناير 2025 من عيار 21 وكافة الأعيرة الذهب المنتشرة في السوق المصري، استقر خلال التعاملات المسائية، وننشر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4 يناير 2025، بالتعاملات المسائية