شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن تحاليل هامة للسيدات الحوامل.. اعرفى التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 01 يناير 2025 03:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن التحاليل التى يجب إجراءها فى أول 3 أشهر من الحمل والتى تتضمن:
ـ تحليل أر أتش لمعرفة فصيلة دم الأم.
ـ صورة الدم الكاملة.
ـ السكر العشوائى.
- تحليل بول.
- فيروس سى وبى.
- تحاليل الغدة الدرقية.
- وظائف الكبد والكلى.
ووجهت السيدات الحوامل بزيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان.
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