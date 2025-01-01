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وزارة الصحة تكشف عن تحاليل هامة للسيدات الحوامل.. اعرفى التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 01 يناير 2025 03:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن التحاليل التى يجب إجراءها فى أول 3 أشهر من الحمل والتى تتضمن: 

ـ تحليل أر أتش لمعرفة فصيلة دم الأم.

ـ صورة الدم الكاملة.

ـ السكر العشوائى.

- تحليل بول.

- فيروس سى وبى.

- تحاليل الغدة الدرقية.

- وظائف الكبد والكلى.

ووجهت السيدات الحوامل بزيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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