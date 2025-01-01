شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن تحاليل هامة للسيدات الحوامل.. اعرفى التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأربعاء، 01 يناير 2025 03:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن التحاليل التى يجب إجراءها فى أول 3 أشهر من الحمل والتى تتضمن: ـ تحليل أر أتش لمعرفة فصيلة دم الأم. ـ صورة الدم الكاملة. ـ السكر العشوائى. - تحليل بول. - فيروس سى وبى. - تحاليل الغدة الدرقية. - وظائف الكبد والكلى. ووجهت السيدات الحوامل بزيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان.

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