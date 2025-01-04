شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطرارى لطائرة روسية فى مطار شرم الشيخ الدولى بسبب عطل فنى مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الطيران فى بيان لها منذ قليل جاء فيه: "شهد مطار شرم الشيخ الدولي مساء اليوم الجمعة هبوطًا اضطراريًا آمنًا لطائرة تابعة لشركة (يورال إير) الروسية من طراز إيرباص A321، حيث كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار يكاترينبرج بروسيا، وكان على متنها (236) راكبًا، وذلك عقب تلقى بلاغ من قائد الطائرة بوجود عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق، حيث طلب على الفور من برج المراقبة الجوية بطلب الهبوط الاضطراري، وقام برج المراقبة بإبلاغ غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المتبعة بالمطار لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل في مثل هذه الحالات الطارئة".

كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية العاملة بالمطار، وتم على الفور تشكيل غرفة إدارة الأزمات استعدادًا مع مركز العمليات المتنقل وتواجد سيارات الإطفاء والإنقاذ هذا إلى جانب توفير جميع المستلزمات اللازمة لمواجهة الأحداث الطارئة.

وفي تمام الساعة 16:55 مساءً، تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام على أرض المطار، حيث تم توجيهها إلى الموقع المخصص وتم نقل جميع الركاب بسلام إلى صالة السفر الدولي، حيث قامت جميع الفرق الفنية المختصة بإجراءات الفحص اللازمة لتحديد سبب العطل، وتنفيذ إجراءات الإصلاح المطلوبة.

هذا وتؤكد إدارة مطار شرم الشيخ الدولي جاهزيتها الكاملة واستعدادها التام للتعامل مع تلك الحالات الطارئة وفقًا لأعلى معايير الأمن والسلامة المتبعة دوليًا، كما تم الإشارة إلى التعامل بشكل احترافي وسرعة الاستجابة التي تم اتباعها مع كافة الأطقم الفنية .

هذا وقد أثنى مسئولو المطار على سرعة الأداء والتنسيق الفعال بين جميع الجهات العاملة بالمطار، مما ساهم في إدارة الأزمة بكفاءة وضمان سلامة الركاب والطائرة.