ريا أبي راشد من بين أوائل نجوم رد كاربت حفل توزيع جوائز غولدن غلوب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 01:20 صباحاً - جاءت ساعة الصفر لانطلاق حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025، في نسخته الـ 82، بتوافد النجوم والنجمات والمشاهير على رد كاربت الحفل الذي يكرم الأفضل في صناعة السينما والتلفزيون. ويستضيف حفل هوليوود لهذا العام الممثلة الكوميدية المرشحة لجائزة إيمي؛ نيكي غلاسر.

ريا أبي راشد بإطلالة حمراء على رد كاربت حفل غولدن غلوب

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بدأ النجوم يتوافدون على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، ومن بين أوائل الحضور هم الإعلامية رايا أبي راشد، التي حرصت أن تكون من بين النجوم والمشاهير لحضور حفل توزيع الجوائز السنوي.

وتألقت ريا أبي راشد على السجادة الحمراء بإطلالة هوليودية كلاسيكية عبارة عن فستان أحمر طويل، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى مع مكياج ناعم وبسيط يبرز أنوثتها.

وانضم لريا أبي راشد على السجادة الحمراء آشلي غراهام، راشيل سميث، هيذر ماكماهان، أنجيليك جاكسون، الطفلة تايلين بيغز، إليزابيث واغمايستر، سكوت إيفانز، آدم روز، ويليام ستانفورد ديفيس، تيم غراي وجودي لونغ، شاني أتياس، ديلان كلارك، زوري هول، كيلتي نايت، لورين ليفرانك، والمزيد.

ما هو حفل توزيع جوائز غولدن غلوب؟

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بدأ أول حفل توزيع جوائز غولدن غلوب عام 1944، كعرض جوائز ترفيهي رائد سنوي يكرم الإنجازات في كلٍ من التلفزيون والسينما. غالبًا ما يُشار إليه باسم "حفل العام في هوليوود"، وهو أكبر حفل توزيع جوائز في العالم للاحتفال بأفضل ما في السينما والتلفزيون.

على مدار العقود الثلاثة الماضية، مكنت جوائز غولدن غلوب من التبرع بأكثر من 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية المتعلقة بالترفيه بما في ذلك برامج المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والجهود الإنسانية. كما دعم هذا التمويل برامج متنوعة بالشراكة مع مجموعات المناصرة التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى هوليوود للمجتمعات المحرومة.

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