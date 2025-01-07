وفاه الفنانة منى أبو الفتوح.. تعرفوا على أبرز أعمالها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 01:19 مساءً - رحلت الفنانة منى أبو الفتوح عن عالمنا خلال الساعات الماضية بعد مشوار فني مليء بالأعمال المميزة التي تعاونت فيها مع كبار النجوم.

المهن التمثيلة تنعي منى أبو الفتوح

وفاةكانت صدمة كبيرة لجمهورها ومحبيها، وحرصت نقابة المهن التمثيلية على نعيها في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كان نصه: "تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة الكبيرة/. وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

حرص عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومحبيها على نعيها وتقديم واجب العزاء لعائلتها وللوسط الفني من خلال خاصية التعليقات، واستعاد عدد كبير منهم أبرز الأعمال الفنية التي شاركت فيها منى خلال مسيرتها الفنية.

أبرز أعمالها

الجدير بالذكر أن الفنانةبدأت مسيرتها الفنية خلال فترة الثمانينات، وكانت بداية ظهورها في البنات عايزة إيه، امرأتان ورجل، وخلال هذه الفترة حققت نجاح كبير وخطفت أنظار المنتجين وصناع الفن، ثم توالت أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتليفزيون لعل أشهرها الفرح، يوميات ونيس، فارس بلا جواد مع محمد صبحي، البخيل وأنا مع فريد شوقي، المعتوه، فتوات بولاق.

يُذكر أن آخر أعمال منى أبو الفتوح كانت مشاركتها في مسلسل "موعد مع الوحوش" الذي عرض عام 2010، أما آخر أعمالها السينمائية فكان "الفرح" الذي عرض عام 2009 برفقة كل من سوسن بدر، خالد الصاوي وغيرهم، ومنذ هذه الفترة وهي بعيدة تماماً عن المشاركات الفنية والأضواء.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».