سلطات بولندا رفضت دعوة سفير المجر إلى مراسم توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

رفضت السّلطات البولنديّة دعوة سفير المجر إلى المراسم الرّسميّة لتولّي بولندا الرّئاسة الدّوريّة لمجلس الاتحاد الأوروبي، إثر قرار بودابست منح اللّجوء السّياسي لنائب وزير العدل في الحكومة القوميّة السّابقة مارسين رومانوفسكي (Marcin Romanowski)، المطلوب بشبهات فساد.

وأوضحت الوزيرة البولنديّة المعاونة المكلّفة بالشّؤون الأوروبية ماغدالينا سوفكوفياك-سزارنيسكا (Magdalena Sobkowiak-Czarnecka)، أنّ "نظرًا للوضع القائم مع رومانوفسكي، وجّه وزير الخارجيّة رادوسلاف سيكورسكي مذكّرةً إلى سفير المجر، أبلغه فيها بأن حضوره غير مرغوب" في المراسم المقرّرة في المسرح الوطني في وارسو.

ووصف وزير الخارجيّة المجري بيتر زيجارتو، هذا القرار بـ"المثير للشّفقة والصّبياني".

مع الإشارة إلى أنّ النّيابة العامّة البولنديّة تتّهم رومانوفسكي، الّذي كُلّف بين العامَين 2019 و2023 بالإشراف على صندوق لمساعدة ضحايا الأعمال الإجراميّة تابع لوزارة العدل، بارتكاب 11 مخالفة. ويُشتبه خصوصًا بأنّه اختلس أو حاول اختلاس نحو 40 مليون يورو.

وفي كانون الأوّل الماضي، منحت بودابست رومانوفسكي اللّجوء السّياسي، في ظلّ "أدلّة ملموسة على تقصير في المسار القضائي" في حقّه قائمة في بولندا، في قرار وصفته وارسو من جهتها بـ"الخطوة العدائيّة".

ويُذكر أنّ بولندا تسلّمت الرّئاسة الدّوريّة لمجلس الاتحاد الأوروبي رسميًّا من المجر، في الأوّل من كانون الثّاني الحالي.