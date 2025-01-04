9 إطلالات رياضية أنيقة من نجمات الموضة

بينما يميل معظم المشاهير إلى ارتداء أزياء بسيطة خلال حياتهم اليومية، فهم يبرعون دائمًا في تحويل الإطلالات الكاجوال إلى إطلالات أنيقة. وفي الآونة الأخيرة، ظهرت العديد من النجمات وهن يتألقن بـ البناطيل الرياضية ولكن بطريقة مميزة تبرز أناقتهن. من كيندال جينر إلى زيندايا وجينيفر لوبيز، إليك 9 تنسيقات رائعة للبنطال الرياضي يمكن تطبيقها باستخدام قطع موجودة بالفعل في خزانة ملابسك.

إلسا هوسك

أظهرت العارضة إلسا هوسك إطلالة رياضية أنيقة مع بنطلون رياضي وردي من سوبريم وقميص رياضي متماثل، أكملت إطلالتها بمعطف ترانش خفيف من بربري ونظارات شمسية بطبعة السلحفاة، إضافة إلى حذاء رياضي مكتنز من أديداس أوريجينال.

زيندايا

اختارت النجمة زيندايا تنسيقًا رياضيًا يجمع بين البنطال الرياضي وقميص تيشرت غرافيكي، وأضافت لمسة أنيقة بمعطف طويل حريري وحقيبة باغيت من فندي مع أحذية رياضية أنيقة.

إيميليا راتاجكوسكي

عرفت إيميليا بحبها للإطلالات المحايدة، فاختارت بدلة رياضية بيضاء فضفاضة مع معطف طويل بلون الكريمي، واكملت إطلالتها بأحذية رياضية بيضاء أنيقة.

صوفي ترنر

للمزيد من التشجيع الرياضي، اختارت صوفي ترنر بدلة رياضية تحمل شعار فريقها المفضل من الرأس إلى أخمص القدمين مع حذاء رياضي أبيض.

جينيفر لوبيز

جنيفر لوبيز اعتمدت إطلالة محايدة بالكامل باللون الأوف وايت، فارتدت بدلة رياضية أنيقة مع نظارات شمسية وحذاء رياضي مكتنز.

أليساندرا أمبروسيو

اختارت أليساندرا بدلة رياضية باللون الفوشيا مع قبعة بيسبول باللون الأخضر العسكري، وأكملت الإطلالة بنظارات شمسية وحقيبة صغيرة باللون الأخضر.

كيندال جينر

العارضة كيندال جينر اختارت إطلالة رياضية مميزة باستخدام بنطال رياضي أسود مع قميص أخضر وزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، إضافة إلى حقيبة دافل مزخرفة بشعار لوي فيتون.

تريسي إليس روس

تألقت تريسي إليس روس بإطلالة كاملة باللون الأسود، بدءًا من بدلتها الرياضية إلى معطفها البافر الطويل وحقيبة يد ضخمة، لتثبت أن البساطة قد تكون أنيقة.

كاتي هولمز

كاتي هولمز أظهرت كيفية جعل إطلالة البنطال الرياضي أكثر أناقة عبر ربط سترة حول خصرها، مما أضاف لمسة مميزة وسهلة لكل من البنطال الرياضي وقميص التيشرت.

تتعدد طرق تنسيق البنطال الرياضي بأناقة، وتستطيعين استخدام بعض الأفكار من هذه النجمات لتحويل إطلالتك الكاجوال إلى شيء مميز وأنيق!

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