كشف مصدر في وزارة الدّاخليّة السّوريّة، لـ"الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، أنّ "إدارة الأمن العام ألقت القبض على المجرم "محمد نور الدين شلهوم" في مدينة حمص أثناء عمليّات التمشيط، وهو يُعتبر أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا، وقد شارك بتعطيل كاميرات السّجن قبل سيطرة إدارة العمليّات العسكريّة على المنطقة".
وأشار إلى أنّ "إدارة الأمن العام ألقت القبض أيضًا على المجرم "ساهر النداف"، أثناء عمليّات التّمشيط في حمص، وهو أحد القادة الميدانيّين الّذين أَجرموا بحقّ الشّعب السّوري، وشارك بالعديد من المجازر، ويُعتبر من فلول الميليشيات الّذين رفضوا تسليم سلاحهم واختبأوا بين المدنيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر "سانا": الأمن السوري أوقف قائدًا ميدانيًا شارك بمجازر عدة وأحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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