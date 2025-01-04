الامارات | «الوطني للأرصاد» يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم، فيما شهدت الدولة، أمس، أمطاراً مختلفة الشدة نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سُجلت في الدولة أمس، بلغت 2.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:45 صباحاً، ما أدى إلى تكوّن الصقيع على قمة الجبل، فيما بلغت أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة أمس 23.6 درجة مئوية في القوع (العين) الساعة 2:00 بعد الظهر، وفي كلباء (الشارقة) الساعة 09:30 صباحاً.

وأوضح المركز أن السمات المناخية لشهر يناير تتميز بانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً، وبارداً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام، لافتاً إلى أن المنطقة ستتأثر أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي إلى تكاثر السحب على الدولة، مع فرصة سقوط الأمطار.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على البحر وبعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها بين 10 و25 وقد تصل إلى 35 كم/ساعة، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، وخفيفاً في بحر عُمان.

وأشار إلى أن الطقس المتوقع غداً الأحد، سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، يصاحبه ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها بين 10 و25 وقد تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف، وخفيفاً في بحر عمان.

فيما سيكون طقس الإثنين رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف صحو إلى غائم جزئياً، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها بين 10 و25 وقد تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، وخفيفاً في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يستمر طقس الثلاثاء رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف غائم جزئياً، وغائم أحياناً على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة وسرعتها بين 10 و20 وقد تصل إلى 30 كم/س. ويكون الموج خفيفاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

. «الوطني للأرصاد» أكد أن السمات المناخية لشهر يناير، تتميز بانخفاض درجات الحرارة، بسبب تأثر المنطقة بمرتفع جوي سيبيري.