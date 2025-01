شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألعاب PS Plus لشهر يناير: أبرزها Suicide Squad وNFS: Hot Pursuit Remastered والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سوني عن قائمة الألعاب الشهرية التي ستنضم إلى PlayStation Plus في يناير، تتصدر لعبة التصويب والنهب Suicide Squad: Kill the Justice League من Rocksteady العناوين المجانية القادمة إلى PS Plus هذا الشهر.

وتضع اللعبة اللاعبين في مكان فرقة من المنبوذين المكلفين بالقضاء على أبطال DC الخارقين المارقين، وتشمل العنوانان الآخران اللذان سيصلان إلى PS Plus في يناير لعبة السباق Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered وقصة القرار القائمة على The Stanley Parable: Ultra Deluxe.



وستتوفر الألعاب الثلاث لمشتركي PS Plus عبر المستويات Essential وExtra وDeluxe/Premium اعتبارًا من 7 يناير.

وستكون الألعاب الشهرية المجانية لشهر يناير، والتي تم الكشف عنها على مدونة PlayStation في يوم رأس السنة الجديدة، متاحة لأعضاء PS Plus حتى 3 فبراير، ويمكن لجميع المشتركين إضافة الألعاب إلى مكتباتهم والاستمتاع بالوصول المستمر بعد 3 فبراير طالما لديهم اشتراك نشط في PS Plus.

ولا يزال لدى اللاعبين حتى 6 يناير لإضافة ألعاب PS Plus الشهرية من ديسمبر - It Takes Two و Aliens: Dark Descent و Temtem - إلى مكتبات الألعاب الخاصة بهم.