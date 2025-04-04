شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح أول إصدار تجريبى من iOS 18.5 .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إصدار iOS 18.4 للجميع، أطلقت Apple أول إصدار تجريبي للمطورين من تحديثها الرئيسي القادم، الإصدار التجريبي الأول من iOS 18.5 متاح الآن لمختبرى الإصدار التجريبى من المطورين.

ما الجديد في iOS 18.5؟

من غير المتوقع أن يتضمن iOS 18.5 أي ميزات جديدة رئيسية، ذلك لأن تطوير iOS 19 جارٍ على قدم وساق داخليًا، وقد قامت Apple بشحن جميع الميزات التي وعدت بها تقريبًا لدورة iOS 18، ومع ذلك، تضمن تحديث iOS 17.5 العام الماضي بعض المفاجآت مع إضافات ألعاب News+ وميزة كشف التتبع عبر الأنظمة الأساسية للمنتجات المشابهة لـ AirTag.

تحديث iOS 18.4

أصدرت Apple أخيرا تحديث iOS 18.4 المرتقب بشدة لأجهزة iPhone، حيث يُضيف هذا التحديث ميزات Apple Intelligence، بما في ذلك الإشعارات ذات الأولوية وتوافر الذكاء البصري على طرازات iPhone 15 Pro.

ومع هذا التحديث، تُوسّع شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها كوبرتينو، نطاق حزمة الذكاء الاصطناعي لتشمل الهند ومناطق أخرى، مما يُلغي الحاجة إلى ضبط لغة الجهاز وSiri على الإنجليزية (الولايات المتحدة) للوصول إلى هذه الميزات.



ويتضمن التحديث ميزات جديدة، وأزرار تبديل جديدة في مركز التحكم، ورموز تعبيرية جديدة، وتطبيقًا لتخصيص ميزات Apple Vision Pro.