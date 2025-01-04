وزير خارجية سوريا: سأمثل بلدي هذا الأسبوع في زيارة رسمية إلى قطر والإمارات والأردن

أعلن وزير الخارجيّة في الحكومة السّوريّة الانتقاليّة ​أسعد الشيباني​، في تصريح، "أنّني سأمثّل بلدي سوريا هذا الأسبوع في زيارة رسميّة إلى الأشقّاء في قطر، الإمارات والأردن"، مشيرًا إلى "أنّنا نتطلّع إلى مساهمة هذه الزّيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي، وبناء شراكات متميّزة".

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