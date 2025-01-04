الامارات | ضوابط لمنح ترخيص نشاط بيع بضائع وخدمات من المركبة بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الدليل الإرشادي لضوابط واشتراطات تصريح نشاط بيع البضائع وتقديم الخدمات بواسطة المركبة، تضمّن شروط وإجراءات إصدار تصريح مزاولة النشاط، والتزامات المنشأة، واشتراطات المركبة المخصصة لمزاولة النشاط، والاشتراطات الخاصة بمواقع عربات الطعام ضمن أرض خاصة، بالإضافة إلى عدد من الضوابط العامة لممارسة نشاط عربات الطعام واشتراطات المقطورات والسائقين والمخالفات والجزاءات.

وذكرت الهيئة أن الدليل يهدف لوضع خارطة طريق للمتعاملين الراغبين في مزاولة نشاط بيع البضائع وتقديم الخدمات بواسطة المركبة أو كليهما، بحيث يتم بيان آلية المزاولة والاشتراطات اللازم استيفاؤها والمتطلبات الواجب توفيرها، ويهدف بشكل خاص إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، من خلال تنظيم مزاولة نشاط بيع البضائع وتقديم الخدمات بواسطة المركبة، إلى جانب تسهيل رحلة المتعامل الراغب في مزاولة النشاط، وبيان متطلبات واشتراطات الجهات المعنية اللازمة لمزاولة نشاط بيع البضائع، وتقديم الخدمات بواسطة المركبة.

وأفادت الهيئة بأن الدليل يطبق على المنشآت المرخصة من سلطة الترخيص المعنية والمصرح لها من الهيئة بمزاولة نشاط بيع البضائع أو تقديم الخدمات بواسطة المركبات داخل النطاق الإقليمي للإمارة، بما فيها المناطق الخاضعة لسلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، سواء تم ذلك من خلال التجوال أو من خلال نظام الطلب المسبق بواسطة الاتصال أو الوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وتكون مزاولة النشاط بواسطة مركبات مسجلة ومرخصة ومجهزة لهذا الغرض، وذلك بحسب المتطلبات والضوابط الفنية للنشاط الرئيس المراد تقديمه، على سبيل المثال لا الحصر بيع الإكسسوارات والملابس، وبيع الوجبات الغذائية الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة غير الكحولية، وبيع الأسماك، وتقديم الخدمات المتنوعة مثل خدمة غسل وكي الملابس وغسل السيارات، وغيرها من الخدمات التي يمكن تقديمها بهذه الطريقة.

وبحسب الدليل الإرشادي فإنه يشترط لإصدار التصريح أن يكون طالبه حاصلاً على الموافقة المبدئية من سلطة الترخيص في الإمارة، وأن يكون طلب التصريح مُقدماً من مالك المنشأة أو من ينوب عنه قانوناً ووفقاً للنموذج المُعد من قبل الهيئة، ويجب عدم إحداث أي تغيير أو تعديل على هيكل المركبة قبل الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة على ذلك.

وفي ما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بمواقع عربات الطعام ضمن أرض خاصة، نص الدليل على أن يكون أحد استعمالات الأرض المطلوب التصريح بها تجارياً، وألا يتم استغلال الارتداد المقرر وعدم وضع أي جلسات أو تجهيزات في الممرات والطرقات العامة، وأن يتم توفير موقفين على الأقل لكل عربة طعام، وفي حال توفير الجلسات فيتم توفير موقف سيارات واحد ضمن الأرض الخاصة لكل مترين مربعين من الجلسات، والالتزام بالمساحة المستغلة داخل الأرض الخاصة.

كما نص الدليل الإرشادي على أن يكون استغلال المركبة مقتصراً على رخصة تجارية واحدة، وضمان عدم عرقلة حركة السير والمرور والمشاة، والالتزام بتقديم الخدمة بصورة مستمرة طوال فترة التصريح وضمن مواعيد التشغيل المقررة، والمحافظة على النظافة العامة وتوفير صناديق نفايات خاصة بالعربة، واستخدام المواقف والأماكن العامة المعتمدة من الهيئة والجهات المختصة بالإمارة عند مزاولتها للنشاط، ولا يسمح للمركبات بالتجول داخل المدينة وفي المناطق السكنية إلا لتلبية طلب العميل، وألا يكون منفذ البيع موازياً للحارة المخصصة لسير المركبات، وعدم إشغال الرصيف بوضع طاولات أو كراسي أو تشغيل إضاءة عاكسة، فيما تحتفظ بلدية دبي بحق إلغاء أو عدم تجديد التصريح لأسباب تتعلق بالصحة العامة، وسلامة الأغذية، وإزعاج الجيران، وتشويه المنظر العام، أو عدم الالتزام باشتراطات التصريح.

أما بالنسبة للمقطورات، فذكرت الهيئة أنه يتوجب على صاحبها توفير مقطورات ذات مواصفات تتناسب مع نوع النشاط، وفقاً لما تحدده المؤسسة أو الجهات المختصة في هذا الشأن، وفحص وتجديد المقطورة سنوياً مع الالتزام بشروط ومعايير الفحص الفني المعتمدة التي تحددها المؤسسة، واستخدام المقطورات للأغراض المصرح بها فقط وتجهيز المركبة بالإنارة اللازمة لتحديد غرضها بشكل واضح أثناء الليل وأثناء تعطلها، فضلاً عن توفير اشتراطات الأمن والسلامة التي تحددها الجهة المختصة، وعدم لصق أو تعليق أي مواد دعائية على المقطورة قبل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك، والالتزام بأوقات وأماكن حظر مزاولة النشاط حسبما تفرضه الجهة المختصة.

وحددت هيئة الطرق والمواصلات أربعة اشتراطات يجب توافرها في السائقين، هي: أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة صادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن سنة كاملة، والحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية من القيادة العامة لشرطة دبي، واجتياز الفحص الطبي السنوي للحصول على التصريح المهني الصادر عن مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات وفقاً للتشريعات السارية، والالتزام بارتداء الزي الرسمي الذي يحتوي على شعار واسم الشركة المرخصة للنشاط والمحافظة على النظافة الشخصية.

أما في ما يتعلق بالمخالفات، فدعت الهيئة الراغبين في ممارسة نشاط بيع البضائع أو تقديم الخدمات عبر المركبة والمقطورة إلى الاطلاع على دليل الإرشادات في موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن محتوى شاملاً عن كل الجزاءات والتي تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أحدها لهيئة الطرق والمواصلات بناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي وتعديلاته، والثاني لبلدية دبي بناءً على الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاهما، والثالث يرتبط بتشريعات دائرة الاقتصاد والسياحة بناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية.

«طرق دبي»:

. الدليل يطبق على المنشآت المرخصة من سلطة الترخيص المعنية والمصرح لها من الهيئة.

. 4 اشتراطات يجب توافرها في السائقين الراغبين في ممارسة النشاط.